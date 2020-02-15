В дерби двух «Динамо» было заброшено 13 шайб. Три из них на счету Яшкина

В матче регулярного чемпионата КХЛ состоялась динамовское дерби. В гости к рижанам приехала команда из Москвы. Она и одержала победу в овертайме со счетом 7:6.

Хет-трик в составе бело-голубых сделал нападающий Дмитрий Яшкин. Он вновь единолично возглавил снайперскую гонку чемпионата, настреляв уже 30 шайб.

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«Динамо» (Рига) — «ХК Динамо» (Москва) — 6:7 ОТ (5:2, 0:3, 1:1, 0:1)

Голы: Тарасов — 15 (Пулккинен, Индрашис), 0:11 — 0:1. Дарзиньш — 10 (бол., Редлихс, Балинскис), 4:54 — 1:1. Мейя — 6 (Эштон, Сотниекс), 5:53 — 2:1. Тарасов — 16 (Индрашис, Пулккинен), 8:44 — 2:2. Дялога — 2 (Редлихс), 11:31 — 3:2. Гимаев — 1 (Маршалл, Протапович), 11:37 — 4:2. Эштон — 12 (Мамчицс), 16:43 — 5:2. Петерссон — 17 (бол., Шипачев), 28:17 — 5:3. Яшкин — 28 (Лямин, Хиетанен), 29:46 — 5:4. Зайцев — 2 (бол., Тарасов, Пулккинен), 36:12 — 5:5. Яшкин — 29 (Шипачев), 50:38 — 5:6. Мейя — 7 (Балинскис, Павлов), 59:38 — 6:6. Яшкин — 30 (Шипачев), 63:10 — 6:7.

Вратари: Салак (58:46 — 59:38) — Бочаров (Еременко, 11:37).

Штраф: 24 — 14.

Броски: 41 (13+7+19+2) — 39 (13+16+8+2).

Судьи: Акузовский, Наумов.

15 февраля. Рига. «Арена Рига».