В Департаменте судейства КХЛ объяснили, почему не был засчитан гол в ворота СКА

Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод, произошедший на 16-й минуте шестого матча финала Западной конференции СКА – ЦСКА.

Напомним, что счет в серии стал: 3-3. Седьмая игра пройдет в Москве 9 апреля.

– После взятия ворот, произведенного игроком армейцев Линденом Веем (№19), судья видеоповторов инициировал просмотр на предмет "Шайба направлена в ворота любой частью тела атакующего хоккеиста". После видеопросмотра определено – шайба направлена в ворота ногой. Взятие ворот не засчитывается, – говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

СКА – ЦСКА: финал Западной конференции, шестой матч, 7 апреля, Санкт-Петербург.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей

СКА - ЦСКА. Почему отменили гол москвичей?