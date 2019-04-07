20:29 | Хоккей — КХЛ

В Департаменте судейства КХЛ объяснили, почему не был засчитан гол в ворота СКА

1
Обсудить

Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод, произошедший на 16-й минуте шестого матча финала Западной конференции СКАЦСКА.

Напомним, что счет в серии стал: 3-3. Седьмая игра пройдет в Москве 9 апреля.

– После взятия ворот, произведенного игроком армейцев Линденом Веем (№19), судья видеоповторов инициировал просмотр на предмет "Шайба направлена в ворота любой частью тела атакующего хоккеиста". После видеопросмотра определено – шайба направлена в ворота ногой. Взятие ворот не засчитывается, – говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

СКА – ЦСКА: финал Западной конференции, шестой матч, 7 апреля, Санкт-Петербург.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей

СКА - ЦСКА. Почему отменили гол москвичей?

Опрос

Кто сыграет в финале Кубка Гагарина-2019?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/04/07/437750.html

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ