В Департаменте судейства КХЛ объяснили, почему не был засчитан гол в ворота СКА

На официальном сайте КХЛ появилось объяснение от Департамента судейства эпизода в первом периоде четвертого матча полуфинала плей-офф СКА - ЦСКА.

- На 18-й минуте матча, после вброса шайбы игроком ЦСКА Класом Дальбеком в зону защиты СКА, шайба отскочила от игрока СКА Владислава Гаврикова в защитное стекло, затем было произведено взятие ворот команды СКА, - говорится в сообщении. - Один из главных судей матча инициировал консультацию на предмет "Шайба покинула пределы площадки непосредственно перед взятием ворот". В результате видеопросмотра определено – шайба ударилась в изогнутое защитное стекло, из этого следует, что шайба покинула пределы площадки – Взятие ворот не засчитывается.

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