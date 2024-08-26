В ЦСКА заявили, что ждут ответа CAS по апелляции на санкции IIHF
Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб по-прежнему ждет решения CAS по апелляции, связанной с запретом IIHF на осуществление международных трансферов.
В августе 2023 года на ЦСКА был наложен годичный запрет на международные переходы из-за заключения контракта с вратарем Иваном Федотовым, который имел действующее соглашение с «Филадельфией» из НХЛ. В мае 2024 года запрет был продлен еще на два года, Федотов отстранен от участия в матчах под эгидой IIHF на три года. Оба решения были оспорены армейцами в CAS.
«Мяч на их стороне. Как только они отреагируют на наши документы, которые мы туда отправили, мы будем реагировать на это также в рамках юридического статуса», — цитирует Есмантовича ТАСС.
В нынешнее межсезонье из североамериканских клубов в ЦСКА перешли вратарь Иван Просветов, защитники Никита Охотюк и Дмитрий Саморуков, а также нападающие Денис Гурьянов, Егор Афанасьев и Руслан Исхаков. КХЛ, которая больше не является субъектом ФХР, зарегистрировала контракты этих игроков.
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