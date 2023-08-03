В ЦСКА заявили, что Федотову не гарантировано место первого номера в команде

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался о перспективах голкипера команды Ивана Федотова.

«Будет ли Федотов первым номером команды? В команде ЦСКА никому ничего не гарантировано, даже главному тренеру. Конкуренция всегда приветствуется, и все будет зависеть от ребят. У Вани есть все предпосылки к тому, чтобы быть хорошим вратарем. Поживем — увидим», — цитирует Федорова «РБ Спорт».

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии.

Этим летом 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.