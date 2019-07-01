В ЦСКА пока не начинали переговоры с Ничушкиным

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал "СЭ" потенциальный трансфер в армейский клуб форварда Валерия Ничушкина. Вчера гендиректор "Трактора" Борис Видгоф заявил о максимальной заинтересованности в возвращении нападающего в Челябинск.

Пока сам хоккеист ждет предложений из Северной Америки, в ЦСКА заявляют, что на них никто не выходил. По словам Есмантовича, армейцы перейдут к переговорам, когда с хоккеистом обсудят будущее тет-а-тет.

Напомним, что права на воспитанника челябинского хоккея в КХЛ принадлежат ЦСКА.

– С Валерой мы пока не переходили в формат переговоров. Надеемся, когда он прилетит в Москву, нам удастся с ним обсудить за чаем рабочие темы. Комментировать вопрос его перехода в ЦСКА было бы преждевременно.

– "Трактор" с вами связывался?

– Никто из Челябинска на меня не выходил по этому вопросу. Все же в первую очередь, нужно переговорить с Ничушкиным лично и узнать его планы на будущее. От этого могут стартовать переговоры. Существует много нюансов. (Евгений Белоусов)

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