В ЦСКА опровергли слухи о поиске замены Воробьеву

Пресс-служба ЦСКА отреагировала на информацию о том, что клуб ведет переговоры с кандидатами на пост главного тренера команды.

С марта 2024 года команду возглавляет Илья Воробьев.

«В настоящее время главный тренер команды Илья Петрович Воробьев имеет действующий контракт и исполняет свои обязанности. Поэтому сообщения о каких-либо переговорах являются провокацией и не соответствуют действительности», — говорится в сообщении ЦСКА.

Кроме того, в клубе добавили, что итоги сезона будут подведены в конце мая на заседании наблюдательного совета клуба.

ЦСКА второй год подряд не сумел выйти во второй раунд Кубка Гагарина. Армейцы заняли пятое место в Западной конференции регулярного чемпионата и уступили минскому «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде плей-офф.