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Сегодня, 10:14

В ЦСКА не жалеют, что не удалось согласовать контракт с защитником Зайцевым

Виктория Кравченко
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб не договорился о финансовых условиях контракта с выступавшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) защитником Никитой Зайцевым.

«По Зайцеву мы делали предложение еще примерно в марте, мы обсуждали совместную деятельность, но не сошлись в финансовом вопросе. Сказать, что мы сейчас о чем-то сейчас сожалеем, это ни в коем случае», — цитирует Есмантовича ТАСС.

4 июля стало известно о переходе игрока в СКА из «Чикаго». Контракт рассчитан на четыре года.

Ранее Зайцев рассказал объяснил, почему согласился на контракт в 50 миллионов рублей в год.

Источник: ТАСС
Никита Зайцев
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Есмантович
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