В ЦСКА не жалеют, что не удалось согласовать контракт с защитником Зайцевым
Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб не договорился о финансовых условиях контракта с выступавшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) защитником Никитой Зайцевым.
«По Зайцеву мы делали предложение еще примерно в марте, мы обсуждали совместную деятельность, но не сошлись в финансовом вопросе. Сказать, что мы сейчас о чем-то сейчас сожалеем, это ни в коем случае», — цитирует Есмантовича ТАСС.
4 июля стало известно о переходе игрока в СКА из «Чикаго». Контракт рассчитан на четыре года.
Ранее Зайцев рассказал объяснил, почему согласился на контракт в 50 миллионов рублей в год.
Источник: ТАСС
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