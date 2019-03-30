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В чем разница между отмененным голом СКА и засчитанным – "Авангарда"? В КХЛ все объяснили

29 марта. Балашиха. "Авангард" – "Салават Юлаев" – 4:3 ОТ. Сергей Широков не мешал вратарю "Салавата": так решили судьи. Фото ХК "Авангард"
29 марта. Балашиха. "Авангард" – "Салават Юлаев" – 4:3 ОТ. Сергей Широков не мешал вратарю "Салавата": так решили судьи. Фото ХК "Авангард"
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КХЛ разъяснила два спорных эпизода первых матчей финала конференций, указав, почему был отменен гол Евгения Кетова в матче ЦСКАСКА (2:1), а шайба Сергея Шумакова в похожей ситуации была засчитана в игре "Авангард""Салават Юлаев" (4:3 ОТ).

 
28 марта. Москва. ЦСКА - СКА - 2:1. Илья Сорокин пропускает шайбу. Антон Белов мешает вратарю среагировать на бросок.Правильно ли отменили гол СКА в матче с ЦСКА?

Вот что говорится в сообщении лиги:

– Гол Евгения Кетова не был засчитан в соответствии с п.4 правила 186, в котором сказано: "Если атакующий полевой игрок закрепился в положении в пределах площади ворот, перекрывая вратарю линию обзора, и не вступает с ним в контакт, и в этот момент шайба забрасывается в ворота, то взятие ворот не засчитывается".

В данном случае игрок СКА Антон Белов действительно закрепился перед вратарём, перекрывая ему линию обзора в момент броска. Коньки и часть тела игрока СКА находятся в площади ворот, что отчетливо видно на повторе. Здесь надо учитывать также п.5 правила 95, в котором сказано: "Площадь ворот является трехмерным пространством, а поэтому все правила, касающиеся площади ворот, распространяются не только на участок голубого цвета перед воротами, но и на пространство над ним, т.е. до высоты перекладины ворот".

Говорить о схожести этого эпизода с ситуацией, в которой был забит гол Сергеем Шумаковым в матче "Авангард" – "Салават Юлаев", нельзя.

Гол был засчитан в соответствии с п.1 правила 185, в котором сказано: "Если атакующий полевой игрок оказался в площади ворот в момент, когда шайба пересекает плоскость линии ворот и при этом никоим образом не влияет на способность вратаря защищать свои ворота или занимать надлежащую позицию для защиты ворот, то взятие ворот засчитывается".

 
Спорный момент с голом &quot;Авангарда&quot; в овертайме против &quot;Салавата Юлаева&quot;.Спорный момент с голом "Авангарда" в овертайме против "Салавата Юлаева"

Перед взятием ворот нападающий "Авангарда" Сергей Широков не закреплялся перед вратарем "Салавата Юлаева", как это было в случае с Антоном Беловым, а именно оказался в момент броска в площади ворот (в данном случае в площади ворот находилась его клюшка).

Если бы Сергей Широков коснулся вратаря клюшкой, гол был бы отменен, однако малый штраф на игрока наложен не был бы согласно подпункту (г), п.2 статьи 5 Положения о процедуре видеопросмотра по запросу тренера, в котором сказано: "После принятия решения по отмене взятия ворот штрафы на атакующего игрока, виновного в блокировке вратаря, не накладываются".

Во время просмотра эпизода судьями были использованы все имеющиеся на арене видеокамеры. Видео, в том числе и выложенное на сайте КХЛ, позволяет четко определить: в данном эпизоде Сергей Широков не касался клюшкой голкипера "Салавата Юлаева", соответственно, взятие ворот было засчитано в полном соответствии с правилами. (Евгений Белоусов)

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