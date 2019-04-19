В Белоруссии не будут рассматривать вопрос об отзыве "Динамо" из КХЛ

Федерация хоккея Белоруссии не планирует рассматривать вопрос об отзыве минского "Динамо" из КХЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту страны, коснулся темы выступления минского клуба в чемпионате КХЛ, сказав, что Белоруссии не нужны КХЛ и "Динамо" в ней.

"Вопрос об отзыве "Динамо" из КХЛ в повестке ФХБ до сих пор не значился и не значится на данный момент", - сообщили в пресс-службе федерации.

В сезоне-2018/19 "Динамо" заняло предпоследнее место в Западной конференции и не попало в плей-офф КХЛ.