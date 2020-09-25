По состоянию на 25 сентября в «Барысе» 19 случаев заражения коронавирусом, заявил официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Кожахметов.

«17 сентября проведено профилактическое обследование 40 человек администрации и хоккейной команды «Барыс». У 11 из них выявлен положительный результат на COVID-19», — цитируют Кожахметова «Вести».

«В тот же день им было выдано постановление главного государственного санитарного врача города Нур-Султан о проведении противоэпидемических мероприятий, установлено 29 контактных лиц, все отстранены от посещения стадиона «Барыс-Арена». И на стадионе проведены дезинфекция и разъяснительная работа с сотрудниками. Однако 22 сентября при обследовании 29 контактных лиц положительный результат выявлен еще у восьми членов команды».

Ранее стало известно, что шесть матчей с участием «Барыса» перенесены.