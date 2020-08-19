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В «Автомобилисте» — вспышка коронавируса

14:12
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Как стало известно «СЭ», у нескольких хоккеистов и члена тренерского штаба «Автомобилиста» подозрение на коронавирус.

Уже отменен товарищеский матч против «Трактора», который планировался на завтра. Отметим, что «Автомобилист» должен принять участие в Кубке губернатора Челябинской области. Ранее с турнира снялась «Сибирь», в которой 11 заболевших коронавирусом. Новосибирский клуб вместе с «Автомобилистом» принимал участие в Мемориале Ромазана в Магнитогорске.

Победителем Мемориала Ромазана-2020 стала «Сибирь».

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