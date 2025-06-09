В «Автомобилисте» рассказали о состоянии здоровья защитника Митькина после серьезной аварии

В пресс-службе «Автомобилиста» рассказали «СЭ» о состоянии здоровья защитника Артема Митькина после серьезной аварии на ЕКАД.

«Клуб в курсе ситуации с хоккеистом Артемом Митькиным. Не имеем права комментировать диагноз и высказываться на медицинские темы, желаем ему восстановления. Отметим, что год назад игрок был на просмотре в молодежной команде «Авто», а в прошлом сезоне сыграл за нее всего один матч. На момент ДТП хоккеист находился в отпуске, — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

9 июня Ural Mash сообщил, что 18-летний хоккеист «Авто» был введен в искусственную кому после аварии. По информации источника, он находился в автомобиле с друзьями и в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением.