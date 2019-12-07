В автобусе с болельщиками «Трактора» нашли наркотики

В субботу, 7 декабря, автобус с фанатами «Трактора», направляющийся в Магнитогорск, был остановлен сотрудниками полиции и ОМОНом.

— По оперативной информации, поступившей в органы внутренних дел, сотрудниками полиции на подъезде к городу Южноуральску остановлен автобус с болельщиками «Сектора А» — ультрас, в котором находилось порядка 30 человек, среди которых имелись граждане, готовящие провокационные действия в период проведения хоккейного матча в городе Магнитогорске, — сообщили В ГУ МВД по Челябинской области 74.ru. — Полицейскими в ходе досмотра у нескольких пассажиров обнаружены фаеры, баллоны с краской, а также наркотическое вещество растительного происхождения. Стражи порядка проводят с болельщиками профилактическую беседу, направленную на недопущение совершения противоправных деяний. В настоящий момент в отношении одного из пассажиров автобуса возбуждено административное дело по факту незаконного оборота наркотического средства.

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