В «Авангарде» заявили, что подписание Галиева не связано с травмой Ткачева
Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал подписание контракта с нападающим Станиславом Галиевым.
«Подписание этого форварда не связано с травмой Владимира Ткачева. Наш выбор обусловлен совокупностью сильных качеств нападающего, а также его опытом выступления на разных уровнях, в том числе в Северной Америке. Станислав везде держал свой уровень, стабильно набирал очки, отмечаясь при этом положительным показателем полезности. Верим, что Галиев сможет провести лучший этап своей хоккейной карьеры в «Авангарде», — цитирует Курьянова пресс-служба омичей.
В прошлом сезоне 32-летний Галиев выступал за «Ак Барс». В составе казанской команды хоккеист провел 61 матч в регулярном чемпионате, в которых забросил семь шайб и отдал 16 голевых передач. В плей-офф КХЛ игрок принял участие в пяти встречах и не отметился результативными действиями.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -