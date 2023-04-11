В «Авангарде» высказались о будущем Шарипзянова в клубе

Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин рассказал о будущем защитника Дамира Шарипзянова в омском клубе.

— Надеюсь, что в ближайшее время мы договоримся с Дамиром Шарипзяновым. Причем не на один год, — сказал Хабибулин.

27-летний защитник играт за «Авангард» с 2020 года. В сезоне-2022/23 Шарипзянов провел в составе команды 80 матчей и набрал 25 (8+17) очков.