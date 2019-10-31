В «Авангарде» создан комитет по селекции, главными задачами которого будут развитие всех команд клуба, поиск хоккеистов в России, Европе и Северной Америке, а также финальное согласование всех трансферов клуба, сообщает официальный сайт омичей.

В состав комитета вошли:

Максим Сушинский — президент клуба, председатель комитета.

Сергей Белых — генеральный директор.

Евгений Хацей — директор по хоккейным операциям.

Алексей Морозов — член совета директоров клуба.

Андреас Йоханссон — скаут по Европе и Северной Америке.

Рашид Хабибулин — скаут по России.

Вячеслав Ренев — селекционер академии «Авангард».

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