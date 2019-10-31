В «Авангарде» создан комитет по селекции
17:35
В «Авангарде» создан комитет по селекции, главными задачами которого будут развитие всех команд клуба, поиск хоккеистов в России, Европе и Северной Америке, а также финальное согласование всех трансферов клуба, сообщает официальный сайт омичей.
В состав комитета вошли:
Максим Сушинский — президент клуба, председатель комитета.
Сергей Белых — генеральный директор.
Евгений Хацей — директор по хоккейным операциям.
Алексей Морозов — член совета директоров клуба.
Андреас Йоханссон — скаут по Европе и Северной Америке.
Рашид Хабибулин — скаут по России.
Вячеслав Ренев — селекционер академии «Авангард».
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