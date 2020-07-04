В «Авангарде» рассказали, сколько будет стоить строительство новой арены в Омске

Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказали о стоимости строительства новой арены в Омске.

— Основные средства вкладывает компания «Газпром нефть» — это 6,2 миллиарда рублей, — сказал Бурков. — Планируется 5 миллиардов рублей вложений из федерального бюджета. Омская область планирует вложить в строительство «Арены Омск» 727 миллионов рублей. Здесь совместная работа компании «Газпром нефть», областного правительства и городской администрации Омска и, конечно же, хоккейного клуба «Авангард».

— Когда заявлялось, что Арена будет стоить 10 миллиардов рублей, то курс доллара был чуть более 50 рублей, — добавил Крылов. — Сейчас ситуация уже иная. Кроме того, сейчас мы прошли детальную экспертизу, что привело к уточнению, в том числе цен. Та цифра, которую озвучил Александр Бурков (почти 12 млрд рублей), приближена к реальной стоимости проекта на данный момент.

? ...и Омская область планирует вложить в строительство «Арены Омск» 727 млн. рублей. Здесь совместная работа компании «Газпром нефть», областного Правительства и городской Администрации Омска и, конечно же, хоккейного клуба «Авангард». — ХК Авангард (@hcavangardomsk) July 4, 2020