В «Авангарде» рассказали о состоянии Алексея Емелина

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин находится в тяжелом состоянии, врачи прилагают все усилия, чтобы стабилизировать его состояние. Об этом сообщил генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков.

«Я пока не знаю официального диагноза, не общался с доктором. Он (Емелин) пока в Казани. Диагноза нет. Его (состояние) могло быть вызвано и травмой, и чем угодно. Знаю, что состояние тяжелое. Врачи сейчас делают все, чтобы стабилизировать его положение», — цитирует «РИА Новости» Волков.

Ранее стало известно, что после первого матча финала Восточной конференции Кубка Гагарина, который прошл в субботу, хоккеист обратился с температурой в РКБ 2. Его перевели в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Однако анализы показали отрицательный результат.

После этого Емелина срочно отправили в РКБ и сейчас он находится, по оценке врачей, в тяжёлом состоянии. При этом он находится в сознании. Специалисты отмечают, что Алексей испытывает проблемы не из-за травмы, полученной в первой игре серии. Ему поставлен диагноз «токсический шок печени». Уже принято решение о переводе хоккеиста на лечение в Москву.

В этом сезоне Емелин провел 59 матчей и набрал 21 (6+15) очко. В12 играх Кубка Гагарина у него 3 (1+2) очка.

Во втором матче серии Емелин участие не принял. «Авангард» ведет у «Ак Барса» в серии 2-0.