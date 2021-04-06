В «Авангарде» прокомментировали состояние Алексея Емелина

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о состоянии капитана команды Алексея Емелина. По его словам, в ближайшее время хоккеиста перевезут в Москву.

«Алексей Емелин почувствовал себя плохо на следующий день после первого матча в Казани и был госпитализирован, — цитирует Волкова сайт «Авангарда». — Сейчас у игрока состояние стабильное, он находится под наблюдением врачей. Ему разрешена транспортировка в Москву, поэтому в ближайшее время Алексей будет перевезен в один из ведущих медицинских центров страны. Точный диагноз пока неизвестен, мы желаем нашему капитану здоровья и надеемся на скорейшее возвращение в команду!»

Также он обратился к представителям СМИ, попросив не распространять слухи о стоянии здоровья игрока, а дождаться официальной информации.

Ранее стало известно, что после первого матча финала Восточной конференции Кубка Гагарина, который прошел в субботу, хоккеист обратился с температурой в РКБ 2. Его перевели в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Однако анализы показали отрицательный результат.

После этого Емелина срочно отправили в РКБ. При этом, как сообщалось, он находится в сознании и испытывает проблемы не из-за травмы, полученной в первой игре серии, а из-за «токсического шока печени».

В этом сезоне Емелин провел 59 матчей и набрал 21 (6+15) очко. В12 играх Кубка Гагарина у него 3 (1+2) очка.

Во втором матче серии Емелин участие не принял. «Авангард» ведет у «Ак Барса» в серии 2-0.