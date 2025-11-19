Хоккей
Сегодня, 16:15

В «Авангарде» прокомментировали сокращение зарплаты Якупова

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Наиль Якупов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин в интервью «СЭ» рассказал о деталях переподписания контракта с нападающим Наилем Якуповым.

По информации «СЭ», форвард согласился на снижение зарплаты в сезоне-2025/26 с 35 до 7,5 миллиона рублей. При этом в сезоне-2026/27 зарплата Якупова останется прежней — 35 миллионов.

— Сокращение зарплаты Наиля Якупова выглядело странно. Может, вы ему в конверте доплатили?

— У нас, к сожалению или к счастью, конвертов нет. Мы сели с Наилем, поговорили. Мы были расстроены, что он долгое время травмирован, а у нас как раз не хватает людей, которые могут выйти и помочь команде. Честно объяснили ситуацию и попросили помочь клубу качественно усилиться.

— Но зачем это Якупову? Тут и появляются подозрения. Почему игрок должен соглашаться на уменьшение зарплаты? Сокращайте себе зарплату.

— Тогда это может закончиться потенциальным обменом. Иногда хоккеисты так принимают решения, чтобы остаться. Писали, что зарплата сократилась в пять или семь раз. Но такого не было. По сезону она не настолько сильно сократилась, как писали люди.

— А на сколько она реально сократилась?

— Порядка 10 миллионов.

— Минус 10 миллионов?

— Да.

— Это тяжелые разговоры с хоккеистами?

— Конечно. Никто не хочет просто так отдавать деньги.

В сезоне-2025/26 Якупов набрал 3 (1+2) очка в 6 матчах за «Авангард». В середине сентября 32-летний россиянин выбыл на длительный срок из-за травмы.

Интервью генменеджера «Авангарда» Алексея Сопина — о селекции, сокращении зарплат и работе с Ги Буше.«У нас конвертов нет». Сопин — о селекции «Авангарда», сокращении зарплат и работе с Буше
Алексей Сопин
Наиль Якупов
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
  • Иван

    так может он сократил на этот сезон. а на следующий бонусами покроет. точнее +1 сезон ко всему

    19.11.2025

  • Алексей Булатов

    Трёп и автор трепло!

    19.11.2025

    • «Локомотив» — «Шанхай Дрэгонс»: онлайн-трансляция матча КХЛ

    «Сочи» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ
