В «Авангарде» опровергли отстранение директора хоккейной школы Геннадия Курдина

Пресс-служба омского клуба опровергла сообщение СМИ об отстранении директора хоккейной школы «Авангарда» в Балашихе Геннадия Курдина. Тренер, чьими воспитанниками являются игроки сборной России Никита Кучеров, Никита Гусев и Игорь Ожиганов продолжает работу на своей должности.

«Информация не соответствует действительности, Курдин продолжает работу в штатном режиме», — сообщили «СЭ» в пресс-службе.

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