В «Авангарде» объяснили решение подписать новый контракт с главным тренером Кравцом

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал решение клуба подписать новый контракт с главным тренером Михаилом Кравцом.

В среду, 24 мая, омичи объявили о заключении соглашения со специалистом до конца сезона-2023/24.

«После окончания сезона мы решили не торопиться и все хорошо проанализировать. Рассмотрели различные кандидатуры и пришли к выводу, что будет правильным продолжить сотрудничество с Михаилом Кравцом. Задача-минимум на сезон — выход в финал конференции — была выполнена, поэтому у нас были все основания предложить новый контракт Михаилу Григорьевичу. Для нас было очень важно, что он сам был готов работать с «Авангардом», хотя, по моей информации, у него было несколько предложений из клубов КХЛ. Он сразу говорил, что хотел бы остаться в Омске, и сдержал свое обещание, за что мы ему благодарны. Безусловно, необходимо провести работу над ошибками, чтобы стать сильнее перед следующим сезоном. Мы уже вкратце их обсудили, предстоит уже более детальный совместный разбор и доукомплектация команды», — приводит пресс-служба омичей слова Курьянова.

Кравец возглавил «Авангард» в ноябре 2022 года. Под его руководством команда дошла до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором уступила «Ак Барсу» (счет в серии — 1-4).