В «Авангарде» не стали комментировать обыски в автосалоне Сушинского

«Авангард» выступил с официальным заявлением, которое касалось оперативных действий, которые проводились в автосалоне Максима Сушинского.

«В клуб поступают обращения СМИ в связи с последними новостями о бизнесе президента ХК «Авангард» Максима Сушинского.

Контракт ХК «Авангард» с Сушинским закончился 30 апреля 2020 года, на данный момент стороны находятся в стадии согласования нового договора, который еще не подписан.

По этой причине клуб не считает корректным комментировать что-либо по данному вопросу. Как только стороны согласуют новый контракт, информация об этом будет опубликована на официальном сайте ХК «Авангард», — говорится в сообщении.

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