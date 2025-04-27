В «Авангарде» назвали восемь хоккеистов, которые покинут клуб

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин назвал имена хоккеистов, которые покинут клуб в межсезонье.

«Кто покинет «Авангард»? Илья Проскуряков, Сергей Бойков, Евгений Кулик, Егор Воронков, Эмиль Галимов, Илья Каблуков, Райан Спунер и Марк Верба. Может, будем искать варианты по обмену Данила Башкирова. Остальные ребята в переговорах», — сказал Сопин на пресс-конференции.

«Авангард» дошел до второго раунда Кубка Гагарина-2025, уступив «Локомотиву» в серии со счетом 3-4.