В «Амуре» сообщили, что два хоккеиста команды заразились коронавирусом

Исполнительный директор «Амура» Александр Филипенко сообщил, что два хоккеиста команды заразились коронавирусом.

— Пока официально подтверждены двое заболевших, — цитирует ТАСС Филипенко. — Все предписания клуб выполняет, но в любой момент можно ожидать все что угодно.

Ранее сообщалось об 11 случаях коронавируса в «Сибири», из-за чего команда пропустит Кубок губернатора Челябинской области, который пройдет с 23 по 27 августа.