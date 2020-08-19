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В «Амуре» сообщили, что два хоккеиста команды заразились коронавирусом

13:17
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Исполнительный директор «Амура» Александр Филипенко сообщил, что два хоккеиста команды заразились коронавирусом.

— Пока официально подтверждены двое заболевших, — цитирует ТАСС Филипенко. — Все предписания клуб выполняет, но в любой момент можно ожидать все что угодно.

Ранее сообщалось об 11 случаях коронавируса в «Сибири», из-за чего команда пропустит Кубок губернатора Челябинской области, который пройдет с 23 по 27 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9235649

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