В «Амуре» сообщили, что два хоккеиста команды заразились коронавирусом
13:17
Исполнительный директор «Амура» Александр Филипенко сообщил, что два хоккеиста команды заразились коронавирусом.
— Пока официально подтверждены двое заболевших, — цитирует ТАСС Филипенко. — Все предписания клуб выполняет, но в любой момент можно ожидать все что угодно.
Ранее сообщалось об 11 случаях коронавируса в «Сибири», из-за чего команда пропустит Кубок губернатора Челябинской области, который пройдет с 23 по 27 августа.
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