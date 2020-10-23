Защитник «Амура» Никита Камалов в интервью «Известиям» рассказал о ситуации с задержками выплат зарплат хоккеистам хабаровского клуба.

— Вспоминаете зимнюю Универсиаду в Красноярске, на которой взяли золото со сборной России?

— Конечно, помню этот турнир. Очень положительные эмоции от него — и от победы, и от самой атмосферы. Тем более недавно появился повод вспомнить об этом: губернатор Хабаровского края Михаил Владимирович Дегтярев вручил мне значок и корочку мастера спорта как раз за ту Универсиаду. Это было очень приятно. Мне все знакомые звонили и поздравляли.

— Сейчас в «Амуре» решились финансовые проблемы, из-за которых летом много говорили о задолженностях по зарплатам и премиям перед командой?

— Процесс идет в позитивном русле. С командой встречался новый исполнительный директор Евгений Лугин. Он сказал, что ситуация вскоре окончательно стабилизируется.