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Сегодня, 22:35

В «Амуре» полагают, что спад в игре Хохлачева может быть связан с жизнью вдали от дома

Алина Савинова
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Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило объяснил, с чем может быть связан спад в игре нападающего команды Александра Хохлачева.

«Мы все ждем, и он сам ждет от себя более результативной игры. Почему так происходит с ним сейчас, думаю, его и нас это очень сильно волнует. Мы пробуем различные варианты, чтобы он вышел на свой прежний уровень, задействуем все возможное, индивидуально разговариваем, стараемся ему помочь, пытаемся раскрыть его потенциал. Так как мы рассматриваем все возможные причины его нестабильной игры, вариант, что он испытывает дискомфорт от жизни вдали от дома, тоже имеет место. Поскольку мы понимаем, что до Хабаровска он никуда из московского региона далеко не выезжал», — приводит ТАСС слова Покотило.

Хохлачев перешел в «Амур» из «Спартака» в конце августа 2023 года в результате обмена. Он подписал двухлетний контракт с хабаровской командой. В 14 матчах нынешнего сезона 31-летний форвард набрал 3 (1+2) очка. Хоккеист не принимал участия в двух последних играх «Амура» с «Северсталью» (1:2) и «Спартаком» (4:5).

Источник: ТАСС
Александр Хохлачев
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
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