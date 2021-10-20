В «Амуре» поблагодарили пилотов и бортпроводников после экстренной посадки самолета: «Не было паники»

Пресс-атташе хоккейного клуба «Амур» Алексей Чечелев прокомментировал экстренную посадку самолета с командой в ночь на среду при вылете из аэропорта в Бегишево в Нижнекамске из-за сообщения о разгерметизации двери.

Внутри самолета было 50 человек (восемь из них — члены экипажа). Никто не пострадал. В настоящее время «Амур» благополучно добрался до Хабаровска.

«Все прошло в плановом режиме, не было никакой паники или лишних эмоций. Были разные ситуации. Может быть, уши закладывало больше, чем обычно. Мы хотели бы отдельную благодарность высказать пилотам и бортпроводницам авиакомпании «Якутия». Очень профессионально работали и все здорово прошло. Больше мы расстроились в той ситуации из-за того, что осталось меньше времени на отдых и подготовку к матчу», — сказал Чечелев «СЭ».

19 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» проиграл в Нижнекамске «Нефтехимику» в серии буллитов — 2:3. 21 октября хабаровский клуб дома примет «Адмирал».