Владелец АКМ Шамсутдинов: «Арена в Туле будет вмещать 5500 человек к 1 августа»
Председатель совета директоров компании «Полипласт», владелец тульского АКМ Александр Шамсутдинов в интервью «СЭ» рассказал о подготовке клуба к вступлению в КХЛ.
— А какие есть варианты для выступления в КХЛ? Реконструкцию арены (увеличение количества посадочных мест до 5500. — Прим. «СЭ») вы не успеете сделать к началу нового сезона. А у лиги жесткая позиция по этому поводу.
— Насчет того, что не успеем — вопрос спорный. У нас есть опыт запуска ледового дворца в Первоуральске, где за два с половиной месяца мы привели объект 1968 года постройки к стандартам ВХЛ. За короткие сроки запустили стадион для хоккея с мячом. То есть опыт определенный имеем — с точки зрения качества и скорости работы. Думаю, что к 1 августа ледовый дворец в Туле будет вмещать 5500 человек. Эти работы ведутся уже сейчас.
— Если получится проект в Тольятти, останется ли команда ВХЛ в Туле?
— Да, конечно, останется.
— И две команды МХЛ (АКМ и «АКМ-Юниор». — Прим. «СЭ») будут играть в Ледовом дворце?
— Да, мы никого не собираемся никуда перевозить.
Ранее стало известно, что АКМ может пополнить состав участников КХЛ с сезона-2025/26.
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