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В «Ак Барсе» прокомментировали продление контракта с Зариповым

09:47
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал продление контракта с нападающим Данисом Зариповым.

«Продление контракта с Данисом — большое событие для «Ак Барса» и всего Татарстана. Зарипов для клуба и республики — больше, чем просто игрок. Мы давно знакомы друг с другом и рады, что нашли взаимопонимание по всем вопросам. Данис понимает свою роль и во всем пошел нам навстречу. «Ак Барс» для него — родной клуб, и мы знаем, что Данис сделает всё, чтобы помочь команде добиться поставленных целей», — приводит пресс-служба казанского клуба слова Валиуллина.

В минувшем сезоне КХЛ Зарипов провел 40 матчей и набрал 23 (7+16) очка с показателем полезности «+12».

В общей сложности форвард принял участие в 887 матчах за казанцев в чемпионатах России и набрал 633 (288+345) очка.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/20834

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