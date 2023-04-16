В «Ак Барсе» заявили о намерении оставить форварда Воронкова в клубе

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин сообщил, что руководство казанского клуба намерено предложить новый контракт нападающему Дмитрию Воронкову.

«Воронков — ограниченно свободный агент, клуб сделает ему предложение. Мы бы хотели, чтобы он остался у нас», — приводит ТАСС слова Валиуллина.

Контракт Воронкова с «Ак Барсом» истекает в конце апреля.

В текущем сезоне 22-летний форвард провел за казанскую команду 54 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 31 очко (18+13), и 17 игр в плей-офф (9; 5+4).