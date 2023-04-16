В «Ак Барсе» хотят, чтобы Билялетдинов остался главным тренером команды

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что руководство клуба хочет видеть в качестве главного тренера на следующий сезон Зинэтулу Билялетдинова, который в настоящее время возглавляет казанскую команду.

«Я думаю, когда сезон закончится, он сам в первую очередь скажет [о своем желании]. Конечно, мы такого специалиста хотели бы видеть в клубе. Конечно, в качестве главного тренера. Ему огромное спасибо за то, что он приходил и в начале сезона, у него большой опыт. Он дал очень многое для республики, для команды», — приводит ТАСС слова Валиуллина.

В декабре 2022 года Билялетдинов в третий раз был назначен на пост главного тренера «Ак Барса». Его соглашение с казанским клубом рассчитано до окончания текущего сезона.