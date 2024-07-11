В «Ак Барс» перешел защитник «Адмирала» Янчевский в результате обмена

В «Ак Барс» перешел защитник «Адмирала» Марк Янчевский на правах обмена, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

«Адмирал» получит за 26-летнего хоккеиста денежную компенсацию.

В составе «моряков» Янчевский провел 39 матчей в прошлом сезоне регулярного чемпионата КХЛ, отметившись 1 результативной передачей при показателе полезности «-8».

«Адмирал» занял 11-е место в таблице Восточной конференции сезона-2023/24. Казанский клуб занял четвертую строчку и вышел в розыгрыш Кубка Гагарина, где в первом раунде уступил «Автомобилисту» (1-4 в серии до четырех побед).