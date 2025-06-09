В агентстве Радулова сообщили о продлении контракта хоккеиста с «Локомотивом»

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов подпишет новый контракт с ярославским клубом, сообщает агентство Winners Hockey Agency, представляющее интересы хоккеиста.

Ранее «СЭ» сообщал, что Радулов близок к продлению контракта с ярославцами. Новое соглашение 38-летнего форварда будет рассчитано на один сезон.

Радулов выступает за «Локомотив» с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 форвард набрал 34 (18+16) очка в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 16 (7+9) очков в 21 игре плей-офф. Вместе с ярославцами 38-летний россиянин завоевал Кубок Гагарина-2025.