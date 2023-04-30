В «Адмирале» заявили, что хотят сохранить вратаря Серебрякова

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с вратарем команды Никитой Серебряковым.

— Много разговоров о вратаре «Адмирала» Никите Серебрякове и тренере Юрии Ключникове. Никита останется в команде на следующий сезон?

— Слухов и информации много. Все телеграм-каналы об этом пишут. Мы намерены сохранить Никиту у себя. Позиция клуба: никакие обмены на данный момент нам не интересны. Что будет дальше, не могу сказать. Тренер вратарей Юрий Ключников ушел. Он качественно отработал два сезона. Спасибо ему за это. Сейчас пошел на повышение. Желаю ему только удачи.

— Была возможность сохранить Ключникова в клубе?

— Думаю, нет. От такого предложения вряд ли отказываются. Второе такое предложение могут не сделать. СКА — это уровень. То, что его пригласили, — это венец его двухлетней работы. Желаю ему только удачи и чтобы он качественно сработал в СКА. У нас за два года сложились хорошие дружеские отношения, помимо рабочих. Думаю, у нас не было шансов его сохранить.

— Такое же предложение жизни могут сделать Серебрякову. Как тогда поступит «Адмирал»?

— Никите Серебрякову не могут сделать такое предложение, потому что он был неограниченно свободным агентом. Мы в марте переподписали контракт. Специально не хотел, чтобы он выходил на рынок. Это другая история.

27-летний вратарь в регулярном чемпионате КХЛ-2022/23 сыграл за «Адмирал» 50 матчей, провел 5 «сухих» игр, коэффициент надежности 1,79.

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