В «Адмирале» рассказали, что легионеры команды выступают за адекватные деньги

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин рассказал, что иностранные игроки команды получают адекватную зарплату в клубе.

«Мы, пожалуй, одними из первых в Континентальной хоккейной лиге перед этим сезоном подписали всех пятерых иностранцев, хотя долго не объявляли этого, чтобы не накалять обстановку. Когда мы приглашали их, то старались сделать им комфортные условия. Они приехали к нам за адекватные деньги. У нас нет таких больших финансов, и не секрет, что по зарплатному бюджету у нас сумма чуть больше пола зарплат», — приводит ТАСС слова Аверкина.

В составе владивостокского клуба выступают защитник Либор Шулак (Чехия), Колби Уильямс (Канада), нападающие Михал Криштоф (Словакия), Рудольф Червени (Чехия) и Николай Елисеев (Латвия).