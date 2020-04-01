В «Адмирале» объяснили, почему клуб не планирует выступать в Высшей лиге вместо КХЛ

«Адмирал» объявил, что в следующем сезоне не будет выступать в КХЛ, но при этом не станет играть в Высшей лиге.

— «Адмирал» мог бы сменить КХЛ на Высшую лигу, однако, как оказалось, финансового результата подобная перестановка не принесет, — приводят «Новости Владивостока» слова руководителя пресс-службы «Адмирала» Евгения Баженова. — Фактически у нас бюджет Высшей лиги — 300 миллионов рублей, — сообщил. — Поэтому менять лигу нет смысла. К тому же Высшая лига нас может не принять в свои ряды, так как летать на Дальний Восток никому не интересно, когда они ездят друг к другу на автобусах.

Ранее стало известно, что «Адмирал» не сможет продолжаться выступления в КХЛ, из-за того, что часть финансирования, поступавшая из краевого бюджета, пойдет в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Из-за последнего КХЛ приняла решение отменить сезон-2019/20 в силу невозможности доиграть плей-офф.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2777 случаев заражения, 24 человека умерли, выздоровело — 190.