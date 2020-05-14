«В 90-е коммерсанты распродали наш хоккей с молотка». Жесткий Фетисов о грустном прошлом российского спорта

Двукратный олимпийский чемпион, а сейчас депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» рассказал, почему в России стало меньше защитников топ-уровня.

— Не так давно карьеру завершил Андрей Марков. У вас как защитника есть понимание, почему еще в 90-е у России было больше десятка классных игроков обороны, а затем случился провал — и после Маркова чуть не 20 лет не было ни новых Марковых, не говоря уже о новых Фетисовых.

— В Советском Союзе мы побеждали практически во всех видах спорта, даже в футболе. Была очень интересная философия игры: название нашей команды на груди было важнее нашей фамилии на спине. Когда думаешь об этом как руководитель, как игрок, как болельщик, как папка и мамка, которые воспитывают юного хоккеиста — это дает тот результат, который до сих пор помнят. Про нас снимают фильмы. Только американцы за последнее время сделали три картины. Они никак не могут понять, в чем секрет. А он простой и заключается в душе, в братстве и поддержке друг друга. Для нас неважно, кто забил, — главное, что мы выиграли. Такую философию очень трудно победить.

А в 90-х всем рулили коммерсанты, которые распродали наш хоккей с молотка. И, естественно, во главе всего стояли агенты, которым нужны были забивные хоккеисты, которых можно было продать. Получилась рыночная история. Никто не обращал внимания ни на вратарей, ни на защитников. Это именно то упущение, которые мы не могли компенсировать.

Нужна комплексная вещь, которая позволит понять философию игры. Шаблоны не принесут результата. Все понимают, что защитник — серьезная часть успеха команды. Очень важно, насколько он читает и понимает игру — может внести нужные дополнения в матчах против серьезных соперников. Когда-то я испытал давление тренерских решений и на себе, мол, лучше не рисковать. На самом же деле, оправданный риск — это ключ к успеху. Каждый год в хоккее появляются новые финские и шведские защитники, не говоря уже о Канаде и об Америке. У нас, к сожалению, пока этого понимания нет. (Алена Гребенькова)

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