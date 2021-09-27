Уволенный из «Амура» тренер Воробьев намерен подать заявление в дисциплинарный комитет КХЛ

Сторона бывшего главного тренера хабаровского «Амура» Владимира Воробьева планирует подать заявление в дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по вопросу увольнения специалиста из клуба, сообщает ТАСС.

В понедельник «Амур» расторг контракт с Воробьевым в связи с грубым нарушением работником трудовых обязанностей. В начале сентября у Воробьева скончался отец, из десяти матчей на старте регулярного чемпионата он пропустил шесть.

«Они его уволили по дисциплинарному нарушению, несмотря на то что он неделю ходил на работу, — сказал агент Воробьева Валерий Матвеев. — Приказ сфотографировать они не дали, то есть непонятно, что точно они ему инкриминируют и в чем заключается его нарушение контрактных договоренностей. Сейчас в Хабаровске остается адвокат, который постарается разобраться в ситуации».

В прошлое воскресенье они не пустили его в командный автобус, на командном собрании объявили, что весь тренерский штаб уволен, но увольнения как такового не было. Он продолжал ходить на работу: с девяти утра и до шести вечера находился в тренерской, сидел, просматривал игры и занимался рутинной деятельностью. Сегодня, когда в офис клуба пришел адвокат, они вызвали его и сказали собирать вещи — он приказом уволен, на этом все закончилось. Думаю, что в ближайшее время будет подано заявление в дисциплинарный комитет КХЛ, там будут разбираться, так как по контракту в случае увольнения по инициативе клуба «Амур» обязан выплатить Воробьеву 100 процентов суммы соглашения. Из-за этого все и пошло — они хотели уволить его, не заплатив ничего», — добавил представитель тренера.

21 сентября Михаил Кравец сообщил, что возглавит команду в качестве старшего тренера, он руководил «Амуром» в последних матчах. «Амур» занимает предпоследнее, 11-е, место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 5 набранными очками.