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«Увидимся в сезоне-2022/2023». «Авангард» попрощался с домашней ареной

15:33
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Официальный Twitter «Авангарда» опубликовал видео с того места, где ранее располагалась «Арена Омск». Строители разобрали сооружение и сыграли в футбол на площадке, попрощавшись с ледовым комплексом до сезона-2022/2023

— Пока-пока, «Арена Омск», — написано в Twitter омской команды. — Теперь увидимся в сезоне-2022/2023.

«Авангард» с 22 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции.

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