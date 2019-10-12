«Увидимся в сезоне-2022/2023». «Авангард» попрощался с домашней ареной

Официальный Twitter «Авангарда» опубликовал видео с того места, где ранее располагалась «Арена Омск». Строители разобрали сооружение и сыграли в футбол на площадке, попрощавшись с ледовым комплексом до сезона-2022/2023

— Пока-пока, «Арена Омск», — написано в Twitter омской команды. — Теперь увидимся в сезоне-2022/2023.

«Авангард» с 22 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Пока-пока, «Арена Омск». Теперь увидимся в сезоне 2022/2023 ?? pic.twitter.com/8FrTOj2qfe — ХК Авангард (@hcavangardomsk) October 12, 2019

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