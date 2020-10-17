Нападающий СКА Кирилл Марченко после поражения от ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4) отметил, что команда привыкла к отсутствию Валерия Брагина на тренерской скамейке. Сам 20-летний россиянин играл всего второй матч в КХЛ почти за месяц, так как не мог выйти на лед по состоянию здоровья.

— У нас за последний месяц переболели многие — и среди хоккеистов, и среди всего тренерского штаба, поэтому мы привыкли, — цитируют «Известия» Марченко. — Но Валерий Николаевич дистанционно дает нам указания и подсказки. А во время матчей даже в его отсутствие хорошо работает штаб, поэтому стараемся добиваться результата. Не хочется сегодняшнее поражение списывать на потери.

Разница в скоростях заметна, но я стараюсь быстрее вернуть свою лучшую форму и помогать СКА в КХЛ. Жаль, что сегодня не сумели одолеть ЦСКА, но уверен, что дальше будем выступать гораздо лучше.