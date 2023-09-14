Уваев считает, что ЦСКА бы не помешала свежая кровь в атаке и обороне
Экс-тренер «Авангарда» Вячеслав Уваев высказался по поводу неудачного старта армейских клубов в регулярном чемпионате КХЛ.
«Мне кажется, у ЦСКА такой же неторопливый старт, как и в прошлом сезоне. К сожалению, это в дальнейшем потребует дополнительных усилий, чтобы выровнять содержание игры и быть на уровне. Кажется, им не помешала бы, так скажем, «свежая кровь», как в атаке, так и в обороне. Что касается СКА, то у команды много новых игроков, а это всегда требует время для наработки взаимопонимания. И им придется решать эти задачи по ходу чемпионата. Думаю, с этим и связаны их проблемы на старте», — приводит слова Уваева Metaratings.ru.
ЦСКА после шести матчей на старте нового сезона в регулярном чемпионате КХЛ набрал пять очков и занимает восьмое место в таблице Западной конференции. СКА с четырьмя баллами в пяти матчах располагается на десятой строчке.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|4
|4
|0
|8
|2
|Динамо М
|6
|4
|2
|8
|3
|Куньлунь РС
|6
|4
|2
|8
|4
|Спартак
|5
|3
|2
|6
|5
|Сочи
|6
|3
|3
|6
|6
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|7
|Северсталь
|4
|2
|2
|5
|8
|ЦСКА
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|5
|2
|3
|5
|10
|СКА
|5
|2
|3
|4
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|5
|4
|1
|9
|2
|Ак Барс
|5
|4
|1
|8
|3
|Автомобилист
|5
|3
|2
|7
|4
|Авангард
|4
|3
|1
|6
|5
|Амур
|6
|3
|3
|6
|6
|Трактор
|5
|2
|3
|5
|7
|Сибирь
|5
|2
|3
|5
|8
|Сал. Юлаев
|4
|2
|2
|4
|9
|Лада
|5
|2
|3
|4
|10
|Адмирал
|4
|1
|3
|3
|11
|Нефтехимик
|4
|1
|3
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|14.09
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|4 : 3 ОТ
|14.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|14.09
|17:00
|
Металлург Мг – Лада
|- : -
|14.09
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|- : -
|14.09
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|- : -
|14.09
|19:00
|
Торпедо – Куньлунь РС
|- : -
|14.09
|19:30
|
Витязь – Спартак
|- : -