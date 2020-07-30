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Уваев — основной кандидат на пост главного тренера «Амура». Мартемьянов отказался от предложения

13:12
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Как стало известно «СЭ», Вячеслав Уваев является основным кандидатом на пост главного тренера «Амура». Ранее специалист работал в тренерских штабах «Витязя» и «Локомотива», а весной возглавил клуб ВХЛ «Буран».

Другой кандидат, экс-наставник «Амура» Андрей Мартемьянов отказался от предложения хабаровского клуба. Напомним, что бывший тренер команды Александр Гулявцев во вторник подал в отставку по семейным обстоятельствам. (Алексей Шевченко)

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