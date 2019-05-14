Утверждена стратегия развития минского "Динамо" до 2021 года

На заседании Исполкома Национального олимпийского комитета Белоруссии была утверждена стратегия развития минского "Динамо" на ближайшие сезоны в преддверии домашнего чемпионата мира-2021, информирует официальный сайт клуба.

– В своей деятельности клуб продолжит решать две основные задачи – популяризация хоккея в стране и развитие белорусских игроков во второй по силе лиге мира, – говорится в сообщении. – Для этого уже в нынешнем сезоне предпринимаются меры по сохранению в составе ведущих белорусских хоккеистов, интерес к которым проявляет ряд клубов КХЛ. Также перед тренерским штабом будет поставлена задача развития молодых перспективных игроков и их постепенный ввод в основную команду.

Кроме того, планируется укрепить ряды семью легионерами (одним вратарём и шестью полевыми хоккеистами). Клуб рассчитывает пригласить опытных иностранцев, уже успевших зарекомендовать себя в ведущих лигах мира. На них будет возложена роль лидеров, которые должны вносить решающий вклад в результат команды. Данная стратегия предусматривает решение серьезных турнирных задач, главная из которых – борьба за попадание в плей-офф.