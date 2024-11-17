Усманов заявил, что в межсезонье готов приехать в Сербию и показать мастер-класс для местных игроков

Нападающий «Спартака» Даниэль Усманов прокомментировал подписание соглашения о сотрудничестве КХЛ с клубом из Белграда «Црвена Звезда».

«Если в межсезонье позовут в Сербию, я готов приехать и показать мастер-класс, потренироваться. Если пригласят, то почему нет?» — цитирует Усманова Legalbet.

Сотрудничество между сторонами предполагает обмен опытом и взаимодействие во всех сферах работы — проведение мероприятий для развития детского хоккея, мастер-классов, презентации КХЛ для повышения квалификации тренеров, совместных тренировочных сборов российских и сербских игроков, а также соревнований.

Кроме того, в рамках меморандума планируются практические семинары и теоретические занятия по подготовке судей, научно-методические конференции и работа по техническому оснащению хоккейной инфраструктуры Сербии.