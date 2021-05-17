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Ушел из жизни ветеран «Торпедо» Александр Федотов

11:42
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На 77-м году ушел из жизни прославленный ветеран и многолетний капитан команды «Торпедо», мастер спорта, заслуженный тренер СССР, арбитр международной категории, победитель Всемирной Зимней Универсиады 1972 года Александр Федотов, сообщает пресс-служба клуба.

Александр Николаевич — лучший хоккеист чемпионата СССР сезона 1969-1970 годов и обладатель множества рекордов клуба из Нижнего Новгорода. Проведя за «Торпедо» 488 матчей и забросив 215 шайб, он установил рекорд как по количеству голов за один сезон (65), так и по количеству заброшенных шайб в одном матче (7 шайб в ворота пензенского «Дизелиста»).

По окончании игровой карьеры Александр Николаевич трудился на благо нижегородского хоккея, работая руководителем детской школы «Торпедо» и тренером заволжского «Мотора». Среди его воспитанников известные игроки — Михаил Варнаков, Дмитрий Космачев, Яков Рылов.

Также ветеран нижегородской команды провел множество матчей в качестве арбитра. Он судил матчи чемпионатов СССР, чемпионаты мира и Европы. В последние годы продолжал работать в составе судейских бригад на матчах команд системы «Торпедо».

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