Ушаков назвал клубы, которые можно включить в КХЛ

Бывший вратарь «Спартака» Геннадий Ушаков поделился мнением о том, какие клубы можно включить в КХЛ.

«Я бы в КХЛ еще включил «Югру», новокузнецкий «Металлург» и «Сокол». Красноярск готов тоже вступить. По разговорам там всё есть, я сам не был, но слышал», — цитирует Ушакова Legalbet.

27 октября «СЭ» сообщил, что в следующем сезоне в КХЛ может вступить тульский «АКМ». С 2021 года команда играет в ВХЛ.