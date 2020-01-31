«Уникальный гол». Киселевич забросил в свои ворота
14:26
В матче регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и ЦСКА был забит курьезный гол (4:3).
В начале второго периода форвард хощяев Томаш Зогорна отправил шайбу в сторонц ворот, а защитник армейцев Богдан Киселевич переправил ее в свои ворота.
Для дальневосточной команды это третья победа подряд: ранее дважды был обыгран «Салават Юлаев». Последний раз хабаровчане обыгрывали ЦСКА 29 сентября 2016 года (2:1 Б).
Уникальный гол, во всех смыслах. pic.twitter.com/9fvDNXgCEz— КХЛ (@khl) January 31, 2020
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