«Уникальный гол». Киселевич забросил в свои ворота

В матче регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и ЦСКА был забит курьезный гол (4:3).

В начале второго периода форвард хощяев Томаш Зогорна отправил шайбу в сторонц ворот, а защитник армейцев Богдан Киселевич переправил ее в свои ворота.

Для дальневосточной команды это третья победа подряд: ранее дважды был обыгран «Салават Юлаев». Последний раз хабаровчане обыгрывали ЦСКА 29 сентября 2016 года (2:1 Б).