Умер олимпийский чемпион 1984 года Александр Скворцов

Бывший форвард сборной СССР, олимпийский чемпион Александр Скворцов скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщает сайт ХК «Торпедо».

Скворцов ранее выступал за «Торпедо». Он был членом правления клуба.

В возрасте 65 лет ушёл из жизни легендарный нападающий, один из величайших хоккеистов в истории «Торпедо» и всего советского хоккея, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, член Правления нашего клуба Александр Викентьевич Скворцов. https://t.co/5D36fJ2cto pic.twitter.com/Dwqk1Ii7eU — HC Torpedo (@torpedonn) February 4, 2020

— Хоккейный клуб «Торпедо» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Викентьевича и скорбит вместе со всем хоккейным миром об этой невосполнимой потере, — говорится в сообщении.

Скворцов — олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпиады, трехкратный чемпион мира, победитель Кубка Канады, обладатель Кубка вызова. В чемпионатах СССР сыграл за «Торпедо» 619 матчей, забросил 255 шайб. Тренировал «Амур», «Торпедо» и «Саров».