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Умер олимпийский чемпион 1984 года Александр Скворцов

10:39
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Бывший форвард сборной СССР, олимпийский чемпион Александр Скворцов скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщает сайт ХК «Торпедо».

Скворцов ранее выступал за «Торпедо». Он был членом правления клуба.

— Хоккейный клуб «Торпедо» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Викентьевича и скорбит вместе со всем хоккейным миром об этой невосполнимой потере, — говорится в сообщении.

Скворцов — олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпиады, трехкратный чемпион мира, победитель Кубка Канады, обладатель Кубка вызова. В чемпионатах СССР сыграл за «Торпедо» 619 матчей, забросил 255 шайб. Тренировал «Амур», «Торпедо» и «Саров».

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/16078-bolshaja-utrata-ushel-iz-zhizni-aleksandr-skvorcov.html

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